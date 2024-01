Nokia-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Analyse von Nokia-Aktien zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Nokia von 3,236 EUR eine Entfernung von -9,36 Prozent vom GD200 (3,57 EUR), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,15 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Nokia in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Darüber hinaus wurden 9 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Nokia momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Nokia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nokia daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.