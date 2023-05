Nokia: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial - 5,61 EUR Zielkurs

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Aktie von Nokia wird nach Einschätzung der Bankanalysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 5,61 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +48,92% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Nokia: Gestern mit +1,95%

• Kursziel bei 5,61 EUR

• Guru-Rating nun bei 4,03

Der gestrige Handelstag bescherte Nokia einen Anstieg von +1,95%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Gesamtrückgang von -1,95%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell empfehlen alle der insgesamt 28 befragten Analysten die Aktie zumindest zum Kauf. Während zehn Experten das Papier als stark kaufenswert ansehen und neun weitere es lediglich zum Kauf empfehlen, geben neun Analysten eine neutrale Bewertung ab. Keiner sieht zurzeit einen Verkaufsgrund für die Aktie.

Nebst den Prognosen...