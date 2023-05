Nokia: Analysten sehen Kursziel bei 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die gestrige Kursentwicklung von Nokia am Finanzmarkt verzeichnete einen Rückgang um -0,84%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Zuwachs von +1,42% erreicht werden. Die Stimmung am Markt bleibt derzeit relativ optimistisch.

Laut den durchschnittlichen Schätzungen von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 5,41 EUR. Sollten diese Vorhersagen zutreffen, bietet sich Investoren ein Potenzial für eine Rendite in Höhe von +43,08%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends im jüngsten Kursverlauf.

Derzeit empfehlen 10 Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere 16 Analysten bewerten sie als Kaufempfehlung mit einer optimistischen Tendenz. Auf der anderen Seite halten sich 9 Experten weitgehend neutral und empfehlen lediglich “halten”....