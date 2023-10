Nokia: Analysten sehen +40,22% Kurspotenzial - Kursziel bei 4,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Am gestrigen Handelstag konnte die Nokia-Aktie ein Plus von +0,48% verzeichnen. Dennoch ist der Trend der vergangenen Woche mit -3,66% eher negativ ausgefallen und sorgt für eine pessimistische Stimmung am Markt.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und halten ein mittelfristiges Kursziel von 4,74 EUR für realistisch. Sollten sie Recht behalten, hätte dies ein Kurspotenzial von +40,22% zur Folge. Insgesamt empfehlen 24 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,94 unverändert positiv.

Anmerkung: Die Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe und stellen keine Anlageempfehlung dar.