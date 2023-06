Nokia: Aktuell nicht richtig bewertet - Kurspotenzial von +43,54%

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie ist nach Meinung von Bankanalysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 5,41 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +43,54% eröffnen.

• Nokia-Entwicklung am 09.06.2023 mit +0,40%

• 9 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

Am gestrigen Handelstag konnte Nokia eine positive Entwicklung von +0,40% verzeichnen. In der vergangenen Woche fielen die Ergebnisse jedoch auf -1,70%, was den Markt pessimistisch stimmt.

Die Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des Kursziels für Nokia fällt optimistischer aus: Im Durchschnitt erwarten sie einen Anstieg auf 5,41 EUR in naher Zukunft. Diese Vorhersage bietet Investoren somit ein Potenzial von +43,54%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Sichtweise nach dem schwachen Trend in...