Nokia Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Nokia auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer jedoch überwiegend positive Themen zu Nokia diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch Handelssignale ergänzt, wobei sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen alle sechs positiv bewertet wurden. Daher wird Nokia hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Nokia wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich daher für Nokia in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Nokia mit -28,83 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,63 Prozent. Auch hier liegt Nokia mit 9,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nokia ergab die Analyse des RSI, dass das Wertpapier auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, während es auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Nokia-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

