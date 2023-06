Nokia: Aktie unterbewertet - Kursziel 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 5,41 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +45,35%. Der gestrige Handelstag brachte jedoch eine negative Entwicklung von -0,75% mit sich.

• Nokia am 26.06.2023 um -0,75%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 5,41 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,94

In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein negativer Trend von -4,75%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Die Bankanalysten sind dennoch optimistisch gestimmt und sehen die Aktie als starken Kauf an (9 Analysten) oder empfehlen den Kauf (16 Analysten). Lediglich einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,94 und unterstützt diese positive Einschätzung zusätzlich.