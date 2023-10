Nokia Aktie unter Durchschnitt: Vorsicht vor fortsetzendem Abwärtstrend trotz optimistischer Quartalsprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Aktuell notiert die Nokia Aktie bei 3,37 EUR und liegt damit deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage von 4,18 EUR. Dies lässt darauf schließen, dass der Abwärtstrend weiterhin anhalten könnte.

Fazit:

Die Quartalszahlen von Nokia werden in 109 Tagen erwartet und die Analysten sind optimistisch in Bezug auf den Umsatz- und Gewinnanstieg. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen stark gesunken ist und sich der Abwärtstrend fortsetzen könnte. Investoren sollten daher sorgfältig abwägen und ihre Entscheidungen auf Grundlage fundierter Informationen treffen.