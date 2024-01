Nokia Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nokia ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Nokia-Aktie beträgt 27,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 27,38 für diesen Zeitraum ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Nokia in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dadurch erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut", unterstützt durch 4 Gut-Signale und 1 Schlecht-Signal aus den sozialen Medien.

In den letzten Wochen wurde bei Nokia eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu besonders negativen Themen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Nokia in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nokia verläuft aktuell bei 3,52 EUR, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,5025 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,5 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 3,15 EUR, was einer aktuellen Differenz von +11,19 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".