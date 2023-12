Nokia Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Nokia liegt aktuell bei 65,38, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 59, was ebenfalls auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Nokia-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -27,39 Prozent erzielt, was 7,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,28 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -22,65 Prozent, und Nokia liegt aktuell 4,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Nokia-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -18,85 Prozent über dem GD200 (3,71 EUR) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 3,21 EUR und weist eine Abweichung von -6,21 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Nokia. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse der Meinungen in den sozialen Medien ergab 8 "Gut"-Signale und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung des Relative Strength Index, eine Unterperformance im Branchenvergleich und eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse. Die Anleger-Stimmung wird hingegen als "Gut" bewertet.

