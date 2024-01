Nokia Aktie: Das macht richtig Spaß!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Nokia ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nokia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,55 und ein Wert für den RSI25 von 27,38. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt Nokia mit einer Rendite von -28,51 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -24,01 Prozent. Auch hier liegt Nokia mit 4,51 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Nokia eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Nokia daher in dieser Stufe ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Nokia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.