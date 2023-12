Nokia Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nokia als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nokia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 55,89, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Nokia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,83 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -24,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nokia in diesem Vergleich um -4,79 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,05 Prozent im letzten Jahr, und Nokia lag um 8,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Nokia festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nokia wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

