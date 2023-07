Nokia: Aktie hat mittelfristiges Potenzial von 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 5,41 EUR und bietet Investoren ein mögliches Potenzial von +41,25%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht.

• Nokia: Am 07.07.2023 mit -0,03%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 5,41 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

An der Finanzbörse verzeichnete die Nokia-Aktie am gestrigen Tag einen Verlust von -0,03% und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt eine negative Entwicklung von -2,41%. Ein pessimistischer Trend spiegelt sich somit wider.

Insgesamt neun Bankanalysten empfehlen die Nokia-Aktie als starken Kauf und weitere sechzehn Experten sehen sie optimistisch als “Kauf”. Neutrale Bewertungen vergaben hingegen neun Analysten und lediglich einer rät zum “Verkauf” der Aktien. Die positive...