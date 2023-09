Nokia: Aktie hat laut Analysten ein Kurspotenzial von +23,27% - Kursziel bei 4,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,13%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage ergeben insgesamt einen Anstieg von +0,36%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Nokia bei 4,64 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, könnte sich ein Kurspotenzial in Höhe von +23,27% eröffnen. Von insgesamt 33 befragten Analysten bewerten 24 die Aktie positiv (Kauf oder starkes Kaufsignal), während acht Experten sie neutral halten und lediglich einer den Verkauf empfiehlt. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94.

Die positive Einschätzung der Mehrheit der Analysten ist bemerkenswert und lässt hoffnungsvolle Investitionsaussichten vermuten. Allerdings sollte man bedenken, dass es keine Garantien gibt und...