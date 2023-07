Nokia: Aktie mit großem Kurspotenzial - 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Aktien von Nokia werden derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel von Nokia liegt bei 5,41 EUR, was eine Steigerung um +51,01% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• Am 21.07.2023 stieg die Aktie von Nokia um +0,83%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

• Optimistisches Urteil der Analysten: +71,43% sind noch optimistisch gestimmt

Gestern legte die Aktie von Nokia am Finanzmarkt um +0,83% zu und konnte in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +3,80% verzeichnen. Dies lässt auf einen vergleichsweise optimistischen Markt schließen.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Nokia beträgt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten 5,41 EUR. Sollten diese Recht behalten und das Ziel erreicht werden können Investoren mit einem Wachstumspotential in Höhe von...