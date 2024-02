Nokia Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die technische Analyse der Nokia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,47 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,272 EUR steht. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -5,71 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 3,18 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +2,89 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der Nokia bei 60,45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Nokia-Aktie eine Rendite von -16,57 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,8 Prozent erzielt, wobei Nokia mit 8,23 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Nokia zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".