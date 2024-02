Nokia Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Aktienkurs von Nokia hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" gut entwickelt. Mit einer Rendite von -16,57 Prozent liegt Nokia mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,8 Prozent erzielte, liegt Nokia mit 8,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nokia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,47 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 3,2895 EUR weicht somit um -5,2 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (3,18 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nokia-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nokia zeigt der RSI7 einen Wert von 52,54 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,48 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nokia-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Nokia auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgriffen. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Neutral" Bewertung. Insgesamt wird Nokia daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.