Nokia Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Nokia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,55 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,103 EUR, was einen Unterschied von -12,59 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt dieser bei 3,15 EUR und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,49 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Nokia-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nokia-Aktie liegt bei 71,29, was auf eine überkauft Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Nokia-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance von Nokia im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um 9 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt Nokia mit 5,59 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.