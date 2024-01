Nokia Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nokia als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 35,51, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 57,23 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die charttechnische Entwicklung der Nokia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage derzeit bei 3,63 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (3,055 EUR) (-15,84 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 3,13 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,4 Prozent) liegt. Somit ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating für die Nokia-Aktie.

Das Stimmungsbild rund um die Nokia-Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt ergibt die Untersuchung eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für die Nokia-Aktie generiert wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem entsprechenden "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt bilden die Grundlage des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurde über Nokia besonders negativ diskutiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben hingegen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Nokia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

