Nokia Aktie: Viel Lärm um nichts!

Nokia-Aktie mit unterdurchschnittlicher Performance

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Nokia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung", die im Durchschnitt um -22,31 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -6,21 Prozent für Nokia. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite mit -18,85 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Nokia um 9,66 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser unterdurchschnittlichen Performance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie von Nokia in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Nokia-Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Analyse der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nokia blieb gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Nokia die Note "Schlecht" gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nokia-Aktie mit -9,99 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Aktienkurses von Nokia, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.