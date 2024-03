Nokia Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Nokia liegt bei 32,69, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt der Wert 48,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nokia waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Marktteilnehmer führt. Die Frequenz der Diskussionen über die Aktie ist rückläufig, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Nokia im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,22 Prozent erzielt, was 3,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite von Nokia jedoch 2,52 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nokia bei 3,43 EUR verläuft, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt 2,41 Prozent unter diesem Wert. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch um 2,06 Prozent über dem GD50, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".