Nokia Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Nokia liegt bei 40, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 48,84 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung als „Neutral“.

Die Diskussionen zu Nokia in den sozialen Medien zeigen eine negative Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einordnung des Unternehmens als „Schlecht“ führt. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, davon 7 als „Schlecht“ und nur 1 als „Gut“. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als „Schlecht“.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was ebenfalls zu einer Bewertung als „Schlecht“ führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren „Schlecht“-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Nokia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,22 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche eine Outperformance von +1,19 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Nokia jedoch um 3,35 Prozent darunter. Somit ergibt sich in dieser Kategorie eine Bewertung als „Neutral“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Nokia nach Einschätzung der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.