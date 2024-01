Nokia Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nokia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,63 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,055 EUR liegt, was einem Unterschied von -15,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,13 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -2,4 Prozent abweicht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält die Nokia-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ordnet der Nokia-Aktie im RSI7 einen Wert von 35,51 und im RSI25 einen Wert von 57,23 zu, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass Nokia in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Nokia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,83 Prozent erzielt, was 11,07 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Kommunikationsausrüstung" beträgt die mittlere jährliche Rendite -19,63 Prozent, und Nokia liegt aktuell 9,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

