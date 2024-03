Nokia Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Aktienkurs von Nokia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,22 Prozent erzielt, was 3,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt Nokia jedoch 2,52 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Stimmung rund um Nokia als überwiegend negativ, basierend auf Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung.

In den Social Media Plattformen war in den letzten Wochen eine Zunahme von negativen Kommentaren über Nokia zu beobachten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Nokia ist rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nokia liegt bei 32,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt der RSI25 bei 48,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.