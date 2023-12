Nokia Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich verstärkt über die Aktie von Nokia diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Themen rund um Nokia wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Ebene als "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie von Nokia ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage einen Wert von 3,69 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 3,0875 EUR liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,19 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nokia-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen war in den sozialen Medien eine Zunahme negativer Kommentare über Nokia zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der negativen Kommentare ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nokia-Aktie führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral", sowohl bei einer Betrachtung der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung der Nokia-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt und die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ist. Dies sollte von Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.

