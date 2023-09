Nokia Aktie: Kursziel von 4,64 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 4,64 EUR, was einem Potenzial von +23,09% entspricht.

• Nokia legt am 06.09.2023 um +0,51% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

Am gestrigen Tag konnte die Nokia Aktie eine positive Kursentwicklung von +0,51% verzeichnen und erzielt damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,24%. Dies deutet auf eine relative Markt-Optimismus hin.

Aktuell sehen acht Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere sechzehn bewerten sie als Kauf mit einer optimistischen aber nicht euphorischen Einschätzung. Acht Experten empfehlen die Haltung der Position und nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf.

Das bedeutet also über drei Viertel aller Bankanalysten sind für eine Fortsetzung des positiven Trends...