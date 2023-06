Nokia: Aktie mit Kurspotenzial von +41,05% - Zielkurs bei 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie wurde von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 5,41 EUR und somit eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +41,05%. Die letzten fünf Handelstage zeigen eine neutrale Entwicklung.

• Nokia legt am 02.06.2023 um +0,41% zu

• Das durchschnittliche Rating beträgt weiterhin 3,94 (Guru-Rating)

• Analysten sehen Kaufempfehlungen bei einer Mehrheit (+71,43%)

Mit einem Anstieg von +0,41% an gestrigem Handelstag verzeichnet die Nokia-Aktie einen neutralen Trend in den vergangenen fünf Tagen mit insgesamt einem Plus von +0,64%. Laut Bankanalysten hat das Wertpapier ein mittelfristiges Kursziel bei 5,41 EUR und bietet damit eine Renditechance für Investoren in Höhe von über 40%.

Von den insgesamt 35 befragten Analysten empfehlen derzeit neun einen starken Kauf der Aktien sowie weitere...