Nokia Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Nokia mit einer Rendite von -28,83 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung", die eine mittlere Rendite von -19,63 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Nokia mit 9,19 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nokia aktuell bei 3,61 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst ging jedoch mit 3.1675 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von -12,26 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,13 EUR. Hier zeigt sich eine Differenz von +1,2 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nokia ist der RSI7 aktuell bei 24,39 Punkten, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Nokia-Aktie für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Nokia wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt zudem sechs "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Nokia hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

