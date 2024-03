Nokia Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Diskussionen über Nokia in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in der Einschätzung des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung durch die Redaktion führt. Es wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon vier als gut und fünf als schlecht bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Einstufung der Aktie von Nokia.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte eine deutliche Verschlechterung hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Nokia in diesem Bereich als schlecht eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Nokia-Aktie um -2,87 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Nokia-Aktie eine neutrale Einstufung. Der RSI7 liegt bei 28,48, was als gut bewertet wird, während der RSI25 bei 49,38 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.