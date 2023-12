Nokia Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Nokia zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -28,83 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommunikationsausrüstung"-Branche von -24,04 Prozent liegt Nokia mit 4,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen zur Einschätzung der Stimmung rund um Nokia betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen überwiegend negative Themen in den sozialen Medien zu Nokia diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben Signale berechnet wurden (4 "Gut", 3 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung rund um Nokia in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, wodurch Nokia eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nokia bei 3,65 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,099 EUR liegt, was zu einer Distanz von -15,1 Prozent zum GD200 führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 3,15 EUR, was zu einem Abstand von -1,62 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

