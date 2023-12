Nokia Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Aktienkurs von Nokia verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,83 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt um -24,04 Prozent, was für Nokia eine Underperformance von -4,79 Prozent bedeutet. Im Bereich "Informationstechnologie" lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -20,05 Prozent, und Nokia verzeichnete eine Unterperformance von 8,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Nokia ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Nokia eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Nokia insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nokia besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Nokia insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Nokia-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nokia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,58 und ein Wert für den RSI25 von 55,89, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

