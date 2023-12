Nokia Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Nokia in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einem Rückgang des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über Nokia in Kombination mit der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt zu dem insgesamt negativen Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nokia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,0875 EUR liegt, was einem Unterschied von -16,33 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 3,19 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-3,21 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nokia liegt bei 42,8, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liefert ein Signal für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Nokia-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen zudem, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung seitens der Anleger führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

