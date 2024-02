Nokia Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Nokia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,46 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 3,249 EUR verzeichnet, was einem Rückgang von 6,1 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,21 EUR, was einer geringfügigen Steigerung von 1,21 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" hat die Nokia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,57 Prozent erzielt, was 2,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -25,22 Prozent, und Nokia übertrifft diesen Wert um 8,64 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz bezüglich Nokia eher schwach ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität. Die positive Änderung der Stimmungsrate führt jedoch zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Nokia.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Nokia diskutiert. In den letzten Tagen zeigen sich jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.