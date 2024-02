Nokia Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an sechs Tagen überwiegend negativ kommuniziert wurde. Insbesondere negative Themen bezüglich des Unternehmens Nokia wurden verstärkt diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Konkret gab es ein "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Nokia mit -16,57 Prozent um mehr als 0 Prozent darüber. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -23,67 Prozent, wobei Nokia mit 7,09 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nokia derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,5 EUR, während der Kurs der Aktie (3,322 EUR) um -5,09 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,16 EUR, was einer Abweichung von +5,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nokia liegt bei 34,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,94 und bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".