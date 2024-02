Nokia Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die technische Analyse von Nokia-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für den längerfristigen Zeitraum von 200 Handelstagen liegt bei 3,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 3,332 EUR nur geringfügig darunter liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 3,17 EUR, was den letzten Schlusskurs von 3,332 EUR übertrifft und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Die Stimmung bezüglich Nokia-Aktien ist hauptsächlich negativ, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine schlechte Bewertung. Demnach wird die Stimmung als insgesamt schlecht eingestuft.

Was die Diskussionen in den sozialen Medien betrifft, zeigt sich eine starke Aktivität, was auf eine gute langfristige Einschätzung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Stimmung führt.

Im Branchenvergleich schneidet Nokia positiv ab, da die Rendite im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite um 7,11 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.