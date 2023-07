Nokia-Aktie: Analysten prognostizieren Kursziel von 5,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Aktie des finnischen Telekommunikationsunternehmens Nokia wurde von Experten falsch bewertet und bietet laut Bankanalysten ein erhebliches Potenzial. Das aktuelle Kursziel beträgt 5,41 EUR, was einem Anstieg um +41,40% entspricht.

• Am 11.07.2023 stieg die Nokia-Aktie um +0,13%

• Guru-Rating für Nokia bleibt bei 3,94

• Die Aktie wird derzeit von neun Analysten als “starker Kauf” eingestuft

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von -1,30%, was auf eine pessimistische Marktstimmung zurückzuführen ist. Trotzdem glaubt die Mehrheit der Experten an das Potenzial der Firma.

Während einige jedoch skeptisch sind und ihre Bedenken äußern, dass sich die jüngste negative Entwicklung fortsetzen könnte, sehen andere Investoren Chancen in dem Unternehmen mit einem stabilisierten Rating “Kauf”....