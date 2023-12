Nokia Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Nokia liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor um mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Rendite von -28,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungs-Branche liegt die Rendite von Nokia mit -22,61 Prozent um 6,22 Prozent darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Nokia in den vergangenen zwei Wochen von den Nutzern positiv bewertet. Unsere Redaktion hat jedoch festgestellt, dass in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare ergab 6 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Nokia weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Für den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Nokia eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI aktuell bei 43,64 Punkten liegt und auf 25-Tage-Basis bei 58,67 Punkten. Somit wird die Aktie in diesem Bereich als neutral eingestuft.

