Nokia Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Nokia-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Nur an drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht wird für die Nokia-Aktie ein Durchschnitt von 3,47 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der letzte Schlusskurs von 3,2785 EUR am vergangenen Handelstag fällt um 5,52 Prozent niedriger aus, wodurch eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,18 EUR, was einer geringfügigen Steigerung von 3,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Informationstechnologie" konnte die Nokia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,57 Prozent erzielen, was 1,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -24,8 Prozent, wobei Nokia aktuell 8,23 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt einen aktuellen Wert von 54,37, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 47. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamteinstufung für den RSI.