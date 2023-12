Noel Gifts Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie von Noel Gifts hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 6,03 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 0,46 Prozent, wobei Noel Gifts aktuell 7,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Noel Gifts sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 20 Punkten und der RSI25 bei 26,92, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Bereich führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Noel Gifts wird auch berücksichtigt. Analysen sozialer Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare neutral waren und die Themen in den letzten Tagen ebenfalls neutral waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Noel Gifts derzeit bei 0,21 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,275 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +30,95 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,23 SGD, was einen Abstand von +19,57 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Noel Gifts mit "Gut" bewertet.