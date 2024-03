Noel Gifts Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten 12 Monaten hat Noel Gifts eine beeindruckende Performance von 33,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,81 Prozent im Branchenvergleich für Noel Gifts. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 40,95 Prozent verzeichnen, da der Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -7,48 Prozent hatte. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Noel Gifts in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese für Noel Gifts 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 1,1 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Noel Gifts-Aktie beträgt aktuell 66, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,5, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Noel Gifts in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Noel Gifts festgestellt, wodurch das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.