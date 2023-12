Nocturne Acquisition Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Nocturne Acquisition Corp":

Die Nocturne Acquisition-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,3 USD, während der aktuelle Kurs 11,67 USD beträgt, was einer Abweichung von +3,27 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,66 USD nahe am letzten Schlusskurs (+0,09 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 90 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 48,63 und zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nocturne Acquisition.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten jedoch auf eine neutrale Bewertung hin, ebenso wie die langfristige Betrachtung der Stimmungsbildes der vergangenen Monate. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nocturne Acquisition die Einstufung: "Schlecht".