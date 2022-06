Noch näher am Kunden - Klüh Multiservices mit neuer Unternehmenswebsite

Düsseldorf (ots) -Ab sofort präsentiert sich der Multiservice-Anbieter Klüh mit einem neuen Websiteauftritt. Durch ein modernes und strukturiertes Erscheinungsbild ist Klüh dabei künftig noch näher an seinen Kunden und allen weiteren Stakeholdern, die sich über das Unternehmen und seine Dienstleistungen informieren und Kontakt aufnehmen möchten."Kunden schätzen Klüh als präsenten, flexiblen und zuverlässigen Dienstleister. Diese Werte spiegeln sich auch in der neuen Website als digitales Aushängeschild unseres Unternehmens wider", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung, zum erfolgreichen Relaunch.Bei der Umsetzung der neuen Corporate Website wurde besonders großer Wert auf die Nutzerfreundlichkeit gelegt. So gewährleistet eine intuitive Navigation, dass Besucher leicht zu den gewünschten Informationen gelangen. Sie können dabei aus dem breitgefächerten Leistungsportfolio sowie den speziellen Branchenlösungen schnell das für sie passende Angebot finden. Zudem werden für jeden Dienstleistungsbereich auch die richtigen Ansprechpartner vor Ort direkt aufgezeigt.Eine optimale Customer Journey stellt Klüh zudem mit einem responsiven Webdesign sicher, sodass eine reibungslose Nutzung auf allen Endgeräten, egal ob PC, Smartphone, Tablet oder Notebook, gewährleistet ist. Bei der Planung und Implementierung der Seite griff Klüh auf die Unterstützung der Webagentur Netigo aus Düsseldorf zurück - eine Zusammenarbeit, die sich bereits beim Relaunch des Jobportals von Klüh (jobs.klueh.de) im letzten Jahr bewährt hat.Über das Jobportal können Berufseinsteiger und Jobsuchende zwischen zahlreichen Stellenangeboten aus den Dienstleistungsbereichen des Unternehmens wählen, sich gezielt über Jobs und Ausbildungsangebote bei Klüh informieren und sich per Schnellbewerbung vorstellen. Eine Ortungsfunktion zeigt den Interessenten dabei schnell, wo im bundesweiten Niederlassungsnetzwerk die ausgeschriebene Stelle zu besetzen ist. Ein Filter zeigt wiederum die Stellenangebote in der Nähe des Wohnortes an. Ergänzend bietet der neue Internetauftritt allgemeine Informationen über Klüh als Arbeitgeber sowie über die unterschiedlichen Arbeitswelten.Den neuen Websiteauftritt von Klüh erreichen Sie unter www.klueh.de.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf, der in diesem Jahr sein 111. Firmenjubiläum feiert. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.dePressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0163 2898987 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell