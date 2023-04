Noch mehr Transparenz und Sicherheit für Verbraucher:innen: ClimatePartner führt neue Label ein und liefert noch mehr Informationen zum Klimaschutzengagement bei Unternehmen und Produkten

München (ots) -- Label "ClimatePartner-zertifiziert" steht für eindeutige Botschaft: In der Wertschöpfungskette eines Produktes wurden Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen nachweislich umgesetzt und das Unternehmen hat sich weitere Reduktionsziele gesetzt.- Mit dem Label "Finanzieller Klimabeitrag" zeigen Unternehmen, dass sie sich beispielsweise auch bei einmaligen Projekten wie Events einen Beitrag für Klimaschutzprojekte leisten.- Mit einem Klick können Verbraucher:innen alle Maßnahmen hinter den Labeln transparent einsehen.Sicherheit, Transparenz und Wirksamkeit - das erwarten Verbraucher:innen, wenn es um Klimaschutz bei Unternehmen und deren Produkte geht. Dieser hat weiterhin einen hohen Stellenwert bei den täglichen Einkaufsentscheidungen, gleichzeitig werden Klimaaussagen in Marketing und Werbung immer öfter kritisch hinterfragt.ClimatePartner präsentiert jetzt eine neue Lösung, über die Verbraucher:innen auf einen Blick nachvollziehen können, welchen Beitrag Unternehmen zum Klimaschutz leisten. Sie kombiniert den Wunsch nach klimabewusstem Einkaufen mit einer nachvollziehbaren Produktkennzeichnung und motiviert gleichzeitig Unternehmen zu noch mehr Klimaschutz. Herzstück dieser neuen Strategie ist das Label "ClimatePartner-zertifiziert", das transparent Antworten auf zentrale Fragen beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt am Point of Sale liefert: Zum Beispiel, wie viele Emissionen werden bei einem Unternehmen oder Produkt ausgestoßen, nutzt das Unternehmen erneuerbare Energien oder beinhaltet das Produkt recycelte Materialien und vieles mehr.Mit "ClimatePartner-zertifiziert" verpflichten sich Unternehmen, Klimaschutzziele fest in ihre Unternehmensstrategie einzubinden und Reduktionsmaßnahmen umzusetzen. Das Label "ClimatePartner-zertifiziert" bestätigt im Einzelnen, dass1. der CO2-Fußabdruck des Unternehmens / eines Produktes regelmäßig berechnet wird,2. sich das Unternehmen Ziele zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt hat,3. konkrete Reduktionsmaßnahmen bereits umgesetzt wurden,4. das Unternehmen zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen,5. das Unternehmen seine Klimaschutzmaßnahmen transparent über eine individuelle Climate-ID-Webseite kommuniziert.Verbraucher:innen, die das Label "ClimatePartner-zertifiziert" zukünftig auf Produkten sehen, können über einen Link bzw. QR-Code auf einer eigenen Climate-ID-Webseite diese komplette Climate Action Journey eines Unternehmens im Detail vollständig nachvollziehen. So lässt sich beispielsweise auf einen Blick erkennen, wie viel CO2 ein Unternehmen verursacht, welche Maßnahmen ein Unternehmen für den Klimaschutz ergriffen hat oder welche Ziele es hier künftig verfolgt.Moritz Lehmkuhl, Founder und CEO von ClimatePartner, erklärt: "Mit dem Lösungsansatz aus strengeren Anforderungen und erweitertem Label- und ID-Tracking bringen wir Klimaschutz auf das nächste Level. Wo immer Verbraucher:innen dieses neue Label sehen werden, gibt es maximale Transparenz und somit wertvolle Orientierung und Sicherheit für die Einkaufsentscheidung."Das Label "ClimatePartner-zertifiziert" verzichtet bewusst auf einen Claim wie 'klimaneutral' und stellt stattdessen den kompletten Prozess hinter dem Klimaschutzengagement eines Unternehmens in den Mittelpunkt. Es steht für ein Konzept, das ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen und Zielsetzungen von Unternehmen fordert und deren Umsetzung bestätigt. Somit ist es ein klares Zeichen für die anspruchsvolle Selbstverpflichtung eines Unternehmens, aktiv zum Klimaschutz beizutragen und für die notwendige Transparenz zu sorgen.Label "Finanzieller Klimabeitrag" ersetzt langfristig das bisherige Label "Klimaneutral"Da die Finanzierung wirksamer Klimaschutzprojekte weiterhin ein unverzichtbarer Beitrag für den globalen Klimaschutz ist, möchte ClimatePartner künftig auch diejenigen Unternehmen zum Klimaschutz motivieren, die die hohen Anforderungen noch nicht erfüllen. Gleiches gilt für einmalige Projekte oder Dienstleistungen wie beispielsweise Events, für die keine langfristigen Reduktionsziele definiert werden können. Mit dem Label "Finanzieller Klimabeitrag" können sie nun bestätigen, dass Klimaschutzprojekte unterstützt wurden.Auch hier bietet das Label im Sinne glaubwürdiger Verbraucherinformation größtmögliche Transparenz. Über das bereits etablierte ID-Tracking mit Webseiten-Link und optionalem QR-Code erfahren Verbraucher:innen umfassende Details zu den unterstützten Klimaschutzprojekten.Das bisherige ClimatePartner-Label "Klimaneutral" wird nach einer Übergangsphase auslaufen und nicht mehr zur Verfügung stehen.Über ClimatePartnerClimatePartner begleitet Unternehmen im Klimaschutz: Mit unserem Lösungsansatz aus Software und Beratung unterstützen wir unsere Kunden dabei, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und diesen fest in ihrer Strategie zu verankern. So lassen Unternehmen Carbon Footprints für sich oder ihre Produkte berechnen, definieren Ziele für Emissionsreduktionen, setzen Reduktionen um, finanzieren Klimaschutzprojekte und werden dabei bis zur Kommunikation ihres Klimaschutzengagements durch ClimatePartner unterstützt. Diese fünf Schritte lassen sich transparent mit dem Label "ClimatePartner-zertifiziert" und der dazugehörigen Climate-ID-Webseite nachvollziehen. Dort, wo diese Anforderungen noch nicht erfüllt werden können, geben wir die Möglichkeit, sich an der Finanzierung von zertifizierten Klimaschutzprojekten zu beteiligen und dies über das Label "Finanzieller Klimabeitrag" sowie das etablierte ID-Tracking von ClimatePartner zu zeigen.Da wir Klimaschutz auf ein neues Level heben möchten, entwickeln wir mit unserem Geschäftsbereich ClimatePartner Impact hochqualitative, zertifizierte Klimaschutzprojekte. Diese und die weiteren Klimaschutzprojekte aus unserem Portfolio haben neben den positiven Auswirkungen auf das Klima immer auch einen Mehrwehrt für die Menschen vor Ort, denn wir orientieren uns an den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen.ClimatePartner wurde im Jahr 2006 in München gegründet. 