Noch auf der Suche nach einer tollen Dividendenaktie? Bei dieser hier hat sich die Gewinnbeteiligung in den letzten 7 Jahren verdoppelt!

Nur noch ein paar Tage und das Börsenjahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Und ich lehne mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass es vielen Anlegern sicherlich in keiner so guten Erinnerung bleiben wird.

Denn es ging recht turbulent zu und die Kurse nicht weniger Werte sind relativ stark eingebrochen. Da könnte es sich ausgezahlt haben, wenn man auch die eine oder andere Dividendenaktie besitzt. Weil auch in unruhigen Börsenzeiten die Gewinnbeteiligung ja in der Regel weiter zur Auszahlung kommt.

Noch angenehmer kann es sich aber anfühlen, wenn man Aktien von Unternehmen im Depot hat, die ihre Ausschüttung auch noch jedes Jahr anheben. Auch Air Products (WKN: 854912) gehört hier beispielsweise zu den Firmen, die schon seit Jahren mit einem recht üppigen Dividendenwachstum aufwarten können.

Air Products wurde bereits 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Allentown (Pennsylvania). Doch das erfolgreiche Industriegasunternehmen ist weltweit in insgesamt 50 Ländern tätig. Und sein Netz von Industriegaspipelines umfasst eine Länge von immerhin 1.800 Meilen.

Mit seinen mehr als 20.000 Mitarbeitern konnte der Konzern im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 12,7 Mrd. US-Dollar erwirtschaften. Aber genug der Vorrede. Schauen wir uns jetzt lieber einmal an, warum man Air Products durchaus als eine tolle Dividendenaktie bezeichnen kann.

Dividendenwachstum kann überzeugen

Falls du es nicht weißt, aber bei Air Products handelt es sich um einen waschechten Dividendenaristokraten. Bereits seit 1954 zahlt das Unternehmen eine Gewinnbeteiligung an seine Investoren aus. Und seit 40 Jahren in Folge ist die Dividende nun schon regelmäßig angehoben worden.

Wobei die letzte Erhöhung im Frühjahr 2022 stattfand. Seit diesem Zeitpunkt können sich die Anleger mit 1,62 US-Dollar je Aktie alle drei Monate über eine um 8 % höhere Quartalsausschüttung freuen. Hochgerechnet auf ein Jahr lässt sich also eine Gesamtdividende von 6,48 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln.

Allerdings sah es an dieser Stelle vor sieben Jahren noch etwas anders aus. Denn damals betrug die Jahresdividende noch 3,24 US-Dollar je Aktie. In diesem Zeitraum hat sich die Dividende also glatt verdoppelt. Und wenn man sich einmal die letzten zehn Jahre betrachtet, dann kann man für diese Periode ein Dividendenwachstum von insgesamt 175 % erkennen.

Ich finde, dass genau solche Anstiege eine solide Dividendenaktie ausmachen. Und gerade bei Einkommensinvestoren könnte jetzt ja eventuell ein gewisses Interesse geweckt worden sein.

Noch ein Blick auf die Aktie

Für Air Products ist das Geschäftsjahr 2022 bereits seit 30.09.2022 beendet. Und die Zahlen können sicherlich durchaus überzeugen. Denn der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 20,6 % gesteigert werden. Und beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) konnte man mit 10,41 US-Dollar ein um 15 % höheres Ergebnis erzielen als im vorherigen Geschäftsjahr.

Angesichts der guten Zahlen könnte die Air-Products-Aktie das Jahr 2022 eventuell sogar mit einem kleinen Plus abschließen. Auf ihrem derzeitigen Kursniveau von 312,04 US-Dollar (23.12.2022) notiert sie nämlich 5,3 % höher als noch Anfang Januar.

Die Bewertung der Papiere liegt im Moment bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,5 und für die Dividendenrendite können wir aktuell einen Wert von 2,02 % errechnen. Wenn dir dies jetzt etwas zu niedrig erscheint, dann solltest du Folgendes bedenken.

Wenn nämlich Air Products seine Ausschüttung in demselben Tempo wie bisher anhebt, dann könnte sich die persönliche Dividendenrendite auf das eingesetzte Kapital schon in sieben Jahren verdoppelt haben. Und dann sollte die Angelegenheit sicherlich schon etwas anders aussehen.

Da Air Products in einem sehr krisenresistenten Geschäftsfeld tätig ist, könnte sich dies langfristig sicherlich positiv auf den Aktienkursverlauf auswirken. Und auch mit einem weiteren Dividendenwachstum ist hier wohl zu rechnen.

Für alle, die noch auf der Suche nach einer soliden Dividendenaktie für ihr international ausgerichtetes Portfolio sind, könnte der amerikanische Industriegasspezialist also eventuell durchaus mehr als nur einen Blick wert sein.

