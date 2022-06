Nobu Hospitality baut Partnerschaft mit RCD Hotels in Nordamerika aus

New York (ots/PRNewswire) -Neue Hotels und Residenzen in Punta Cana, Dominikanische Republik, und Orlando, Florida, bekannt gegebenNobu Hospitality (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3572664-1&h=3673329840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3572664-1%26h%3D2645153374%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnobuhotels.com%252F%26a%3DNobu%2BHospitality&a=Nobu+Hospitality), die führende Luxus-Lifestyle- und legendäre Hotel- und Gastronomie-Marke in Partnerschaft mit RCD Hotels, kündigt heute zwei neue Hotels und Residenzen in Punta Cana und Orlando an.Die Einführung dieser beiden Reiseziele ist die fünfte erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Nobu Hospitality und RCD Hotels. Die Partnerschaft begann 2016 mit der Eröffnung des Nobu Hotels Miami Beach und hat sich im Laufe der Jahre mit der Einführung des Nobu Hotels Los Cabos im Jahr 2019, des Nobu Hotels Chicago im Jahr 2020 und der bevorstehenden Ankunft der Nobu Los Cabos Residences, 60 atemberaubende Einheiten neben dem Hotel und mit Blick auf den Golfplatz, die 2023 fertiggestellt werden sollen, weiter entwickelt.- Das Nobu Hotel Punta Cana, dessen Eröffnung für 2025 geplant ist, wird 200 Gästezimmer und Suiten, darunter 12 Villen, ein typisches Nobu-Restaurant, Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie 50 Nobu-Residenzen bieten. Punta Cana liegt an der Ostküste der Dominikanischen Republik, inmitten endloser weißer Sandstrände und üppiger tropischer Landschaften, und wird die Präsenz der Marke in der Karibik erweitern.- Das Nobu Hotel Orlando, das im Jahr 2025 eröffnet werden soll, liegt im Herzen von Orlando, nur wenige Minuten von den weltberühmten Themenparks und Familienunterhaltungsangeboten entfernt. Das Resort bietet 300 Unterkünfte, darunter acht atemberaubende Villen, ein Nobu-Restaurant, 50 stilvolle Residenzen sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume.Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, kommentiert: „Die Hinzufügung dieser neuen Mischnutzungsprojekte festigt die gegenseitige langfristige Investition, die wir mit RCD Hotels haben. Unsere Partner sind entscheidend für unsere Entwicklung und es ist wichtig, dass wir mit gleichgesinnten Eigentümern zusammenarbeiten, die unsere Philosophie und Leidenschaft für die Schaffung eines qualitativ hochwertigen Produkts und eines optimalen Gästeerlebnisses für unsere Kunden teilen."Roberto Chapur, Präsident von RCD Hotels, sagt: "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Nobu Hospitality mit der Einführung dieser aufregenden neuen Destinationen in unser bestehendes Portfolio von Nobu Hotels in Mexiko, Chicago und Miami Beach fortzusetzen. Die Expansion in die Karibik, eine Region, in der RCD Hotels sehr erfolgreich ist, ist ein entscheidender Schritt für Nobu Hospitality, und wir freuen uns, mit ihnen bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten."Video https://www.youtube.com/watch?v=JQLBYBbNp6I (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3572664-1&h=1977556283&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3572664-1%26h%3D2394958944%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DJQLBYBbNp6I%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DJQLBYBbNp6I&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJQLBYBbNp6I)Pressekontakt:nobuhotels@foxcomms.com,Tel.: 0203 405 9370,www.nobuhotels.comOriginal-Content von: Nobu Hospitality, übermittelt durch news aktuell