Noble Iron Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Noble Iron-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,27 CAD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -92,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,12 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-83,33 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Noble Iron also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Noble Iron-Aktie wurde zuletzt neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt neutral verhielt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Noble Iron-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,85 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Noble Iron-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und des RSI.