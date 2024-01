Noble Iron Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Noble Iron. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Noble Iron liegt derzeit bei 0,27 CAD. Daher erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD lag und somit einen Abstand von -92,59 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,12 CAD erreicht, was einer Differenz von -83,33 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Noble Iron führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 53,85 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich erzielte Noble Iron in den letzten 12 Monaten eine Performance von 44,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche stiegen im Durchschnitt um 10,11 Prozent, was einer Outperformance von +34,51 Prozent im Branchenvergleich für Noble Iron entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,94 Prozent im letzten Jahr, wobei Noble Iron um 34,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.