Noble Engineering Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Noble Engineering von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen zeigen vor allem eine neutrale Stimmung rund um den Wert. Daher lautet die Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Noble Engineering bei 0,73 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 0,35 HKD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -52,05 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,38 HKD, was einen Abstand von -7,89 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Internet eine "Neutral"-Bewertung für Noble Engineering ergeben. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern wird als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, dass die Dynamik des Aktienkurses als "Schlecht" bewertet wird, mit einem RSI von 100. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.