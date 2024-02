Noble Engineering Holdings Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Noble Engineering betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 50 Punkten liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn wir uns den 25-Tage-RSI ansehen, stellen wir fest, dass Noble Engineering auf dieser Basis als überkauft betrachtet wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Noble Engineering-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -47,46 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,43 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen also charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz wird die Aktie von Noble Engineering als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Noble Engineering wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält Noble Engineering insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.