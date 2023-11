Noble Engineering Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Sentiment und Buzz: Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen im letzten Monat, so lässt sich feststellen, dass die Aktie weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfahren hat. Die Anleger haben in etwa genauso viel wie sonst über das Unternehmen diskutiert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Somit erhält die Noble Engineering-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Noble Engineering-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt derzeit bei 0,78 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,36 HKD weicht somit um -53,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,4 HKD) liegt mit einem Schlusskurs von 10 Prozent darunter und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Noble Engineering-Aktie somit im Bereich der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Noble Engineering ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Noble Engineering-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,29, was als "Gut" eingestuft wird, sowie ein Wert für den RSI25 von 70,83, der als "Schlecht" eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Noble Engineering auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Noble Engineering diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit lässt sich festhalten, dass die Stimmung bezüglich Noble Engineering als "Neutral" einzustufen ist.